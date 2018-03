Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic sono tornati insieme per il bene dei figli

Provato e dimagrito dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, il produttore cinematografico è apparso comunque in discreta forma. «Il mio problema principale è che zoppico un po', ma mi sento bene. Il Paradiso può attendere. Sono dimagrito molto, ma ci sono modi migliori di passare due mesi in ospedale per farlo», ha spiegato Cecchi Gori, che proprio nel momento più difficile ha ritrovato l'affetto della donna che aveva sposato nel 1983.





Vittorio Cecchi Gori ha avuto un' ischemia il giorno di Natale, ma oltre a Rita un pensiero speciale è andato al figlio Mario: «È stato un eroe, mi ha tenuto la mano per due mesi».

