Spagna : Neymar vuole il Real Madrid

Secondo ABC, il trasferimento potrebbe avvenire già a fine stagione, la testata riporta che Neymar avrebbe chiesto al padre-agente di cominciare a discutere della sua cessione col club parigino, approfittando anche dell’infortunio che lo renderà indisponibile ancora per diverse settimane. Il brasiliano, per semplificare le cose, avrebbe anche proposto al Paris Saint-Germain di interrompere l’erogazione del suo stipendio (di oltre 3 milioni di euro al mese) per facilitare la trattativa.

Per i media spagnoli ilsta preparando un'offerta per il brasilianoche avrebbe già chiesto una negoziazione per il trasferimento, il giocatore sarebbe pronto a ridursi lo stipendio, ma potrebbero esserci questioni legate ai diritti d'immagine. Nonostante l’enorme sforzo economico che andrebbe fatto per strapparlo a Parigi - servirebbero 400 milioni di euro per convincere Al Khelaifi, Neymar è stato acquistato dal Barcellona per 222 milioni - sembra che l'intenzione sia più che fondata.