Roberto Zanda : amputazione per il runner, perderà mani e piedi

I medici hanno tentato di tutto per salvare mani e piedi di Roberto Zanda con sedute di camera iperbarica e interventi di vascolarizzazione, ma gli arti erano fortemente compromessi. L'intervento è stato fissato per lunedì alle 10. "Sarà lungo e delicato, ma Roberto è tranquillo... Lui è tranquillissimo non vede l’ora che sia fatto", ha riferito la compagna di Zanda, Giovanna Caria.