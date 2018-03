Alessandro Neri ucciso a Pescara : Trovate il killer del mio angelo custode

La morte di Alessandro sembra una vera esecuzione, un colpo secco al petto, opera di un killer professionista : "Mio figlio era un condottiero, era irruento ma pacifico. Era un uomo di un metro e 80, l'assassino non può aver fatto tutto da solo. Ci sono più assassini da trovare. Non voglio lungaggini burocratiche e legali". Alessandro è figlio dell’italo-venezuelana Laura Lamaletto e di papà Paolo orafo a Firenze, apparteneva alla famiglia dei Lamaletto, originaria di Giuliano Teatino, che grazie a nonno Gaetano in passato ha fatto fortuna in Venezuela. Del giovane, che viveva a Spoltore (Pescara), si era persa ogni traccia lunedì 5 marzo, quando era uscito di casa in auto, direzione Pescara. La madre ha annunciato la morte del figlio su Facebook : "Ale ti hanno ucciso, Ale con un colpo di pistola... A chi lo ha premuto il grilletto domando: hai una mamma?".

Il caso del 28enne, morto due giorni prima del ritrovamento del corpo tra gli arbusti a fosso Vallelunga, nella periferia sud di Pescara nel quartiere San Silvestro. Il ragazzo è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco e si crede possano esserci dietro dei killer venezuelani. "", queste le parole della madreche aricorda l'ultimo saluto del figlio.".