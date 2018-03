Civitavecchia : Crolla solaio di una villetta, muore anziana 90enne

A quanto si è appreso nell’abitazione, un villino di un solo piano, è crollata una porzione di intonaco e solaio del lastrico solare del terrazzino. La tragedia è avvenuta intorno alle 10.40: il cedimento ha riguardato una porzione di intonaco e solaio del lastrico solare del terrazzino. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro con una squadra e il mezzo speciale crolli per il recupero della salma.

Una donna di 90 anni è morta a causa del crollo di una parte di solaio in una villetta a, invicino a Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Per l'anziana, che si trovava nella stanza da letto quando è avvenuta la tragedia, non c'è stato nulla da fare.