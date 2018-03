Brescia/ l'auto prende fuoco sulla statale 45bis : Padre e figlia di 5 anni salvi per miracolo

Una frazione di secondi o forse un miracolo padre e figlioletta si sono salvati da quell'auto completamente in fiamme. I dipendenti della stazione di servizio hanno subito lanciato l'allarme e corsi in aiuto a padre e figlia, i quali erano visibilmente scioccati e impauriti. Ma per fortuna stanno bene.

Sfiorata una tragedia ieri sera nel bresciano, quando un'auto sullaa preso fuoco. Sull'auto viaggiavano un, l'uomo si è accorto che dal motore uscivano le fiamme, così ha subito accostato in un'area di servizio mantenendosi distante dalle pompe di benzina, ha preso la figlioletta per mano ed è riuscito a scappare dall'auto appena in tempo.