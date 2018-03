Messico/ italiani scomparsi, trovati 5 cadaveri smembrati : Esame del Dna

Per i media locali messicani, gli omicidi sarebbero avvenuti per mano di due gruppi criminali, i Las Ardillas e i Las Rojos, in guerra tra loro e da sempre per il controllo della "gomma di oppio", che serve per fabbricare l'eroina. Ad oggi l'unica cosa certa è che i tre napoletani sono stati consegnati da poliziotti corrotti ad una banda criminale, dietro pagamento di denaro. Russo, infatti, vendeva generatori elettrici di bassa qualità nella zona di Tecalitlan e avrebbe venduto la merce ad un personaggio pericoloso, per cui la malavita avrebbe fatto sparire sia lui che il figlio e il nipote.

La polizia messicana ha rinvenuto, nello Stato di Guerrero, i resti di queste cinque persone erano all'interno di alcune buste di plastica su un Suv parcheggiato sul ciglio di un sentiero. Si teme che tra questi vi siano anche i corpi dei tre napoletani scomparsi,, per cui i familiari e lo stato italiano hanno chiesto l'immediato esame del Dna.