Caf/ Reddito di cittadinanza : Picco di richieste dopo la vittoria M5s

La responsabile provinciale Senas Brindisi Maria Romanelli conferma: "Le prime richieste sono arrivate subito dopo le elezioni perché pensavano potessero già redigere il modello per il reddito di cittadinanza e inviarlo, un po’ mandati dalla sede Inps che è qui di fronte e un po’ mossi da ciò che leggono su reddito di cittadinanza, che ha importi superiori a quello di inclusione. Erano Coppie di giovani disoccupati e ultra 50enni usciti fuori dal circuito lavorativo e anche extracomunitari".





Gli attivisti locali del Movimento 5 Stelle corrono comunque a verificare: “Abbiamo controllato e dopo aver girato alcuni Caf senza scorgere neanche lontani tentativi di assalti, abbiamo deciso di recarci direttamente a Porta futuro”, dichiara il responsabile comunicazione 5 Stelle Puglia Alberto De Giglio: “All’ingresso alcuni addetti ci hanno spiegato che in realtà loro non avevano visto quasi nessuno, che la notizia sentita in tv li ha lasciati di stucco “.

La conferma arriva daldel Comune di Bari, Davide Pellegrino: "". Anche se proprio i Cinque Stelle si erano affrettati a dichiarare comele notizie diffuse giovedì 8 marzo sulle richieste arrivate ai. Ma nel solo centro per l'impiego di Barisi sono presentati circa 50 utenti negli ultimi due giorni, come conferma Pellegrino : "".