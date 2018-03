Napoli : Giovane nuotatore 17enne muore mentre si allena in piscina

La società sportiva ha diffuso una nota : "Una terribile tragedia ha sconvolto il Mondo Acquachiara. M.R., 17enne nuotatore biancazzurro, è morto durante un allenamento nella piscina di Caivano. Soccorso immediatamente da Tommaso Cerbone, il suo allenatore, M. è stato sottoposto a tutti gli interventi necessari. Gli è stato anche applicato il defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare. Tutto il mondo Acquachiara si stringe attorno alla famiglia".

In una piscina diun ragazzo di 17 anni èmentre si stava allenando nel. Il ragazzo, tesserato per la società Acquachiara Ati 2000 di Napoli, ha accusato un malore ed è stato immediatamente soccorso, ma purtroppo è deceduto. E' stato disposto il trasporto della salma nel Secondo Policlinico di Napoli per accertare le cause del decesso.