Michelle Hunziker in festa per il compleanno della piccola Celeste

L'augurio social di Michelle Hunziker : “Oggi è un giorno molto speciale per me. Oggi 3 anni fa è nata Celeste. Pensate che regalo incredibile che mi ha fatto scegliendo questa data importante per venire al mondo. Oggi per me è un giorno per ricordare tutte le Importanti battaglie e i sacrifici incredibili che hanno fatto le Donne nella storia per avere i diritti che abbiamo oggi. Oggi è un giorno per riflettere su ciò che desideriamo ottenere nel prossimo futuro e lo dobbiamo ottenere insieme. Oggi è un giorno per ricordarci che non ci vogliamo arrendere mai, neanche di fronte al Dolore immenso che proviamo ogni volta quando una nostra sorella perde la vita per mano di un uomo e per non essere stata ascoltata quando chiedeva aiuto. Oggi è un giorno per fare progetti insieme e lo stiamo facendo in tutto il mondo. Oggi è un giorno per gridare allo Stato che deve muoversi a tutelare le Donne, non è più tempo per parlarne e basta. Fuori c’è una vera piaga e si chiama Femminicidio. Le Donne hanno voce oggi, le Donne combattono, le Donne vogliono la parità non la prevaricazione proprio perché siamo Donne. Le Donne vogliono rispetto,vogliono Amare e vogliono essere leggere quando lo desiderano senza essere prese per superficiali solo perché Donne. Le Donne sono madri per definizione e Accolgono, Accudiscono, Amano e hanno finito la pazienza. È tempo di agire e lo faremo insieme agli uomini!!! Auguri Celeste,mia piccola grande Donna del Futuro”.

La conduttrice celebra il compleanno della figlia più piccola e la Giornata Internazionale della Donna. L'8 marzo è sttao il compleanno della- la figlia di- e così la mamma ha caricato sull'auto palloncini e regali e ha portato le sue bimbe al ristorante. Con loro anche, mamma Ineke e la suocera Maria Luisa. La festa di compleanno si è protratta fino a tarda sera tra regali e mimose.