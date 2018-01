Costanza Caracciolo e Maddalena Corvaglia in bikini a Santa Monica

Le tre bellissime hanno posato insieme per una foto ricordo nella palestra delle due socie. Poi la Caracciolo dopo una fermata sulla Walk of Fame, si è goduta il tramonto sulla spiaggia di Santa Monica con la Corvaglia :"Ci sono delle cose che succedono, ci sono tante cose che non tornano, ci sono delle cose che non possono... eppure sono; ci sono delle cose bellissime che durano lo spazio di un secondo e poi tutta la vita dura un secolo... se sei fortunato".

La bellissima fidanzata di Christian Vieri -- si è presa qualche giorno di relex a Los Angeles dalle amiche. Con le due ex veline bionde si sono regalate uno scatto al tramonto in bikini : "" scriveva pochi giorni fa la Caracciolo in visita alle amiche sulla costa californiana.