Silvio Berlusconi : M5s più pericoloso dei post comunisti del 1994

Poi aggiunge : «La nostra religione laica è sempre stata meno tasse, meno tasse, meno tasse. Oggi siamo sotto una vera e propria oppressione fiscale. Serve una rivoluzione fiscale che si chiama Flat tax. Oggi ci sono tasse altissime ed è difficilissimo compilare il modulo 730 per la compilazione. La Flat tax è una tassa uguale per tutti, per famiglie e imprese, dovunque è stata applicata ha dato risultati straordinari. C'è un'unica aliquota che sarà pari o inferiore all'aliquota più bassa di quella che c'è oggi, il 23%. Ci sarà un modulo da una pagina e non più di sedici pagine» e con la flat tax «si riduce l'evasione», sottolinea l'ex premier ricordando come la misura sia stata applicata in più di 60 Paesi.





Parlando dei primi provvedimenti che prenderà qualora arrivasse al governo, Silvio Berlusconi sottolinea di voler dare l'assegno anche a «tutte le mamme» e che «aumenteremo tutte le pensioni minime a 1000 euro al mese». Parla anche di «un reddito di dignità: se le entrate mensili di una famiglia sono sotto l'importo di una certa dignità, allora non sono più i cittadini che devono dare allo Stato ma è il contrario».





Poi chiarisce le voci sulla bufera giudiziaria del Milan : «Falso, è attacco elettorale. Tutte le volte che ci sono campagne elettorali e che si profila una mia vittoria, se ne inventano di tutti i colori, questa volta se ne sono inventata una che è stata prontamente smentita dalla procura. Il fatto che sia sia profittato della vendita del Milan per portare in Italia capitali che erano fuori dal paese« non solo non è corrispondente al vero, ma farlo sarebbe da persone senza intelligenza».

