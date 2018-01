Terremoto Perù : Scossa sulla costa magnitudo 7,3

Le aree interessate sono parti delle coste peruviane e cilene, dove potrebbero verificarsi onde tra "30 centimetri e un metro sopra il livello della marea". Il sisma è stato localizzato 42 km a sudovest di Acari, sulla costa meridionale del Paese

Una scossa di terremoto è stata registrata dell' United States Geological Survey nella parte centrale del Perù, con epicentro in mare, ad una profondità di 12 chilometri. Ilha in un primo momento emesso l'allarme per onde anomale, che avrebbero potuto interessare le fasce costiere situate entro i 300 chilometri di distanza dall'epicentro a causa della potente scossa la cui magnitudo è stata registrata in