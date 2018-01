Anticipazioni Tempesta d’amore : William si innamora di Rebecca

Ecco le Anticipazioni di Tempesta d’amore, cosa nelle prossime puntate in onda su Rete 4? Christoph compra le azioni di Friedrich che è morto a causa di un incidente di gara durante una corsa automobilistica. Mentre Beatrice si è chiusa nel proprio dolore, al Fürstenhof si sta scatenando una vera e propria guerra per aggiudicarsi le quote dell’hotel appartenute al defunto. Christoph farà di tutto per convincere Leonard a cedergli le quote del vecchio Stahl. Il ragazzo capirà subito di che pasta è fatto il nuovo arrivato e preferirà vendere a Werner e Charlotte.

André troverà insieme al fratello dei diamanti appartenuti a Barbara von Heidenberg, ma Charlotte consegnerà il tesoro alla polizia prima che Werner possa rivenderlo. E così Christoph sarà l’unico in grado di poter offrire la cifra richiesta da Leonard, ma quando Christoph starà per gettare la spugna, la fortuna busserà alla sua porta: origlierà una conversazione privata di Werner scoprendo che 30 anni prima l’albergatore coprì un omicidio commesso da Hagen Lechner in cambio di soldi.





Christoph otterrà solo parte delle quote del Fürstenhof, mentre il resto andrà comunque a Charlotte e Werner, senza contare che anche Beatrice è in possesso di un pacchetto azionario. A sorpresa Beatrice si schiererà dalla parte della sorella e di Werner, mettendo dunque in minoranza Christoph.







Deluso dalla fine della sua storia con Clara, il ragazzo ha trovato sollievo alle proprie pene d’amore grazie alla corrispondenza misteriosa con “Mrs Wrong”. Credendo che dietro a quest’ultima si nasconda Ella, William ha iniziato una relazione con lei salvo poi scoprire che la sua è in realtà Rebecca. Dopo aver appreso la verità, Newcombe è comunque rimasto insieme alla compagna, che però lo ha lasciato poco dopo a causa di un suo presunto bacio con l’attrice australiana Naomi Krüger. William si è allontanato definitivamente da Ella avvicinandosi invece a Rebecca e non ci vorrà molto prima che Newcombe perda la testa per la Herz. Ella origlia una conversazione privata tra l’ex fidanzato e Boris e rimarrà comprensibilmente sconvolta nello scoprire che ancora una volta la sua migliore amica ha conquistato il cuore dell’uomo che ama.





Così nasconderà a Rebecca quanto scoperto, ma la Herz verrà comunque a sapere la verità poco dopo. La ragazza reagirà in modo combattuto alla notizia che William ricambia i suoi sentimenti: da una parte ne sarà indubbiamente felice, ma dall’altra non potrà ignorare la consapevolezza che una relazione con William spezzerebbe il cuore ad Ella e distruggerebbe la loro amicizia.

Quando Newcombe e la Herz si ritroveranno a ballare insieme alla festa di fidanzamento di Charlotte e Werner, però, tra loro ci sarà un ulteriore avvicinamento. La preoccupazione per Ella frenerà comunque Rebecca, che manderà William a casa da solo.