Verona : Trova un vecchio biglietto della lotteria e scopre di aver vinto un milione di euro

Gino lavora come impiegato postale a Verona e continua a condurre la sua vita fino a qualche mese fa, quando decide di riordinare la libreria di casa ed in un libro ritrova quel biglietto. Così incarica un amico di verificare negli archivi della lotteria Italia se quel biglietto avesse vinto e scopre lo grossa vincita. Arriva a Roma ai Monopoli di Stato per incassare la grossa somma ma il Monopolio gli risponde che il premio può essere riscosso entro e non oltre i 5 anni dall’estrazione.





Adesso Gino si è affidato alla Fondazione Italiana Risparmiatori per agire legalmente contro Lotteria Italia e Monopoli di Stato. In effetti esiste un termine di prescrizione quinquennale, ma la decorrenza dello stesso non inizia dal giorno dell’estrazione ma da quando il titolare del biglietto viene a conoscenza di risultare tra i vincitori - in questo caso da agosto 2017.

