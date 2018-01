Uomini e Donne alla guerra, Mara Zucca riesuma Marco Meloni : dagli insulti social alla querela

Uomini e Donne alla guerra: ecco le ultime news infuocate e scottanti su alcuni ex protagonisti del fortunato e amatissimo programma pomeridiano di Canale 5, ideato e presentato da Maria De Filippi.





La modella sarda vincitrice del titolo di Miss Sardegna 2016 ed ex concorrente di Miss Italia 2016 Mara Zucca ha "riesumato" una vecchia conoscenza del trono classico: l'ex tronista ed ex corteggiatore Marco Meloni. Erano infatti anni che non si sentiva più parlare di lui. Come ben ricorderete l'ex tronista ha lasciato il mondo della televisione dopo le sue esperienze nel salotto tv della moglie di Maurizio Costanzo per dedicarsi al suo vecchio lavoro quotidiano: l'impiegato bancario.

Instagram e Facebook, dandole della "poveraccia", "sfigata" e "morta di fama". I motivi di questo astio e odio nei confronti della giovane modella, deejay e attrice sarda restano ignoti e intollerabili. Ora però sui social e in generale sul web si è tornati a parlare di lui poiché ha insultato e offeso la testimonial di Narcos Original Brand su, dandole della "poveraccia", "sfigata" e "morta di fama". I motivi di questo astio e odio nei confronti della giovane modella, deejay e attrice sarda restano ignoti e intollerabili.





querela: "Ecco il riferimento alla tua squallida minaccia, una foto collegata ad un link oggi inesistente perché rimosso dalle autorità in quanto sfruttamento indebito della mia immagine. Ho deciso di stipendiare i miei avvocati. Auguri!!!". Il post offensivo di Marco Meloni è stato poi cancellato dall'ex tronista, ma sui social era ormai già in circolazione da diverse ore. La 21enne modella sarda e studentessa universitaria in Lingue, Interpretariato e Comunicazione ha pubblicato il post incriminato sul suo profilo Facebook privato e ha annunciato che sporgerà: "Ecco il riferimento alla tua squallida minaccia, una foto collegata ad un link oggi inesistente perché rimosso dalle autorità in quanto sfruttamento indebito della mia immagine. Ho deciso di stipendiare i miei avvocati. Auguri!!!".





I fan di Uomini e Donne sono rimasti davvero sconcertati... Sono davvero tanti i commenti indignati e negativi presenti sui social da parte dei sostenitori della deejay della Alchimy Group International nei confronti di Meloni. Perché ha reagito in quel modo nei confronti di una giovanissima e bellissima ragazza corregionale? Perché ha insultato gratuitamente e volgarmente la modella?