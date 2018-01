Masterchef : Anticipazioni quarta puntata stasera giovedì 11 gennaio 2018

Dopo la fase delle selezioni, siamo giunti alla quarta puntata, la sfida è ormai nel pieno. Per i 18 cuochi ancora in gara, la sfida si aprirà con la Mystery Box, che decreterà chi potrà affrontare l’Invention Test partendo da una posizione di vantaggio, seguirà l’attesissima prova in esterna in quartiere di Milano dove la cultura orientale fa da padrona, la nota via Paolo Sarpi. Nella clip in anteprima, uno strano incontro tra Cannavacciuolo e il simpatico Italo.

Gli aspiranti chef della settima edizione dia – prodotto da Endemol Shine Italy – hanno vissuto da vicino le prime eliminazioni dalla Masterclass. E, nella puntata in onda staseragiovedì 11 gennaio alle 21.15 su, i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, sono pronti a metterli alla prova ancora più duramente per testare la loro creatività e le loro abilità culinarie.