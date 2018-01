Chiara Ferragni incinta: su Instagram mostra la pancia e rivela il suo peso

27 weeks and a half (7 months) and Leo weighs more than 1 kg now (while I already got 8 kg). Quelli dichiarati dalla fashion blogger sono numeri più che normali... 1 kg per il bambino, 8 in più per lei - considerato che la crescita del piccolo e della pancia si compie soprattutto dal 7° al 9° mese, un risultato nella norma.

Chiara Ferragni incinta mostra le nuove foto del suo pancino al settimo mese di gravidanza. Sui social, però, sono in tanti a bersagliarla per la sua stupefacente ma eccessiva magrezza. La bellissima compagna dirisponde alle critiche, svelando finalmente il suo nuovo peso raggiunto durante la dolce attesa.