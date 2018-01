Laura Freddi mamma a 45anni ... tiene tra le braccia la sua piccola Ginevra

Laura Freddi il giorno dopo il parto ha aanunciato sui social la nascita della bambina: “Volevo comunicarvi che ieri mattina alle 9,33 è nata Ginevra con un peso di 3,670!!!". Un momento davvero speciale per la ex di Non è la Rai, che ha a lungo sognato il giorno in cui sarebbe diventata madre.

