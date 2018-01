Sarno - vivaio nel mirino della camorra : Ti bruciamo come le tue piante

La vittima, in questo caso, era un imprenditore vivaistico. Nel giro di un paio d’anni si era visto distruggere con il fuoco quasi 600 piante, anche palme "Washington", a scopo intimidatorio. «A me non frega nulle delle tue piante - sono le minacce che la Dda contesta ai due indagati - perché nella mia terra comando io e se ne non te ne vai ti incendio quello che è rimasto e ti taglio pure la testa». E ancora: «Ti devo sparare, ti devo far fare la fine delle piante». Lo scopo di quelle minacce era di "agevolare" le attività criminali collegate al clan Serino, con vantaggi di forte rilevanza economica. I due sono stati rinviati a giudizio dal gup, che ha fissato l’inizio del processo per il prossimo 25 gennaio, davanti al collegio penale del tribunale di Nocera Inferiore.



