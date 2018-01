Scoperta sui fondali marini in Egitto : Riemerge un'epica città greca sepolta 1200 anni fa

Ma la sorpresa più grande sono stati i reperti ben conservati nonostante l'acqua, in grado di raccontare tanto su quell'antica città, considerata il centro nevralgico del commercio internazionale fra il Mediterraneo e il Nilo tra il VI ed il IV secolo a.C. Finora sono stati dissotterrati dal fango della baia di Abukir 64 antichi relitti di navi e più di 700 ancoraggi. Sotto la sabbia sono state ritrovate anche monete d’oro, stele giganti con geroglifici e scritte in greco antico oltre ad una serie di manufatti religiosi, tra cui una colossale statua in pietra di Hapi, il dio egizio della piena del Nilo, la più grande mai rinvenuta.





Secondo il professor Barry Cunliffe, archeologo dell’Università di Oxford, «è stata una scoperta archeologica travolgente. I reperti distesi sul fondo del mare, ricoperti e protetti dalla sabbia, si sono stupendamente conservati per secoli». E «siamo solo all'inizio della nostra ricerca», ha spiegato Franck Goddio: «Probabilmente dovremo continuare a lavorare per i prossimi 200 anni perchè Thonis-Heracleion possa essere pienamente scoperta e compresa». Non essendoci dati certi che possano tuttora spiegare l’affondamento di Heracleion, Goddio ha ipotizzato che il peso dei grandi edifici costruiti su un terreno argilloso e non solito, potrebbe aver causato lo sprofondamento della città a seguito di un terremoto. L’alternativa è che la scomparsa della città sia stata conseguente di una inondazione. Secondo la leggenda a fondare la città di Heracleion furono Paride ed Elena, rimasti bloccati su una delle isole del Delta del Nilo durante la loro fuga da Menelao, prima che iniziasse la guerra di Troia. A darle il nome sarebbe stato invece Eracle in persona, il semidio della mitologia greca che corrispondente al romano Ercole. Un mito che è sopravvissuto a tutta questa distruzione, per palesarsi ora a noi in tutto il suo splendore.

Daiè riemersa un'intera città avvolta nel mistero, inghiottita dal Mediterraneo probabilmente a causa di un terremoto, circa 1200 anni fa. Si tratta dell’epica(per i greci) o(per gli antichi egizi), che ora può essere esplorata grazie alla mappa interattiva creata dall'con i dati archeologici raccolti in questi anni di scavi. Le statue, i relitti delle navi, così come edifici, templi e pontili sono riemersi dai fondali sono segnati sulla mappa e possono essere «visitati» attraverso foto e video. I primi resti sono stati trovati a trenta metri di profondità nel 2000 al largo di Abukir, vicino ad Alessandria d’Egitto.