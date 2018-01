Strage nel Mediterraneo, Libia: Gommone affonda, morti 50 migranti e decine di dispersi

È stata proprio la Guardia costiera libica, questa mattina, a soccorrere tre gommoni in difficoltà riuscendo a portare in salvo 300 persone. Uno dei gommoni era però quasi sott'acqua e solo 16 persone che erano a bordo si sono salvate. Ha spiegato il comandante della Guardia costiera libica Nasr al Qamoud : «Abbiamo trovato il gommone con i migranti intorno alle 10 del mattino di ieri ed abbiamo messo in salvo 16 migranti. Il resto dell’equipaggio, sfortunatamente non c’era più e non abbiamo trovato né superstiti né cadaveri»

Ancora una strage dial largo delledove un gommone è affondato ed almeno 50 persone sono annegate. Ci sarebbero un centinaio di dispersi, secondo quanto raccontato dai sopravvissuti. Per laperò le vittime potrebbero essere anche il doppio.