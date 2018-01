I Radiohead accusano Lana Del Rey : Get free uguale a Creep

Lana Del Rey ha risposto su Twitter confermando: "La storia della causa è vera. Nonostante io sappia che la mia canzone non è ispirata a Creep, i Radiohead lo pensano e vogliono il 100 per cento dei ricavi – io ho offerto fino al 40 per cento delle entrate degli ultimi mesi, ma loro accetteranno solo il 100 per cento. I loro avvocati sono stati implacabili, quindi ci vedremo in tribunale"

I Radiohead - lo storico gruppo inglese - si scaglia contro, accusata in sostanza di... La cantautrice americana replica su Twitter: "". Ma anche i social si sono scatenati per la forte somiglianza tradi Lana Del Rey e la celebredei Radiohead.- Creep è diventato uno dei pezzi più celebri dei Radiohead