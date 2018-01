SANREMO 2018 : ERMAL META E FABRIZIO MORO FAVORITI PER LA VITTORIA

L’inedita coppia formata da Ermal Meta e Fabrizio Moro è favorita per la vittoria del prossimo Festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: sulla lavagna di Microgame la vittoria vale 3,15, con Mario Biondi che insegue a 5 volte la scommessa e Noemi a 7,00.





Ai piedi del podio si piazza Max Gazzè a 9,50, tallonato da Elio e le Storie tese a 10 volte la posta. Giuseppe Caccamo e Annalisa, riferisce Agipronews, sono entrambi a quota 12,00, con gli ex Pooh Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a 13,00. Si piazzano a 15 volte la scommessa Nina Zilli e il cantautore tarantino Renzo Rubino; stessa quota anche per i The Kolors (lanciati dal talent "Amici di Maria De Filippi"), per la coppia formata da Enzo Avitabile e Peppe Servillo e per Ornella Vanoni, accompagnata da Bungaro e Pacifico.





La vittoria de Lo Stato Sociale si gioca a 18,00, con Ron che insegue a 20,00 (stessa quota anche per Le Vibrazioni). Poche chance per Luca Barbarossa, Red Canzian e i Decibel (tutti a 22,00), con Diodato e Roy Paci ultimi in lavagna a 25,00. MSC/Agipro