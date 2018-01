Si sente male alla guida del camion : Travolge 17 auto in sosta e poi muore in strada

Per fortuna non ci sono feriti ma l'incidente ha causato il traffico andato in tilt in tutto il quartiere Balduina, con via Marziale che è rimasta a lungo chiusa all'altezza di piazza Giovenale. Sul posto i rilievi scientifici degli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. Per far defluire il traffico è stato istituito temporaneamente il doppio senso di marcia in via Duccio Calimberti.

In viale Marziale - nel quartiere romano della Balduina - alle prime luci dell'alba di oggi martedì 9 gennaio 2018 un, a causa di unha perso il controllo del mezzo travolgendo 17 macchine parcheggiate lungo la strada. Il 54enne è uscito dall'abitacolo ed è poi morto accasciandosi sul marciapiede.