Napoli, i nuovi treni per la metro sono troppo grandi : Lunghi 39 metri, non entrano nel tunnel

L'unico foro disponibile per far entrare i treni nei tunnel è largo 27 metri. Per evitare di decretare il fallimento totale del progetto, come riporta Il Mattino, saranno utilizzati i convogli da 25 metri, che furono comprati in vista dei mondiali di calcio di Italia 90. Ma i vagoni in questione sono talmente vecchi che sul mercato non sono più disponibili i pezzi di ricambio, il che vuol dire che al primo guasto si fermerebbe tutto. Mezzi di 30 anni fa, che necessitano di manutenzione straordinaria e i cui pezzi di ricambio si trovano con estrema difficoltà e a costi elevati.

Problema per laleggera, che collega. Chiusa dal 2013 per i lavori di estensione della tratta, dovrebbe tornare in funzione entro l'anno con l'apertura delle stazioni San Pasquale e Arco Mirelli. Dovrebbe sì, perché i nuovi treni previsti dal contratto non potranno essere utilizzati. Lunghi 39 metri, i convogli infatti non possono scendere nei tunnel a causa dell'eccessiva grandezza.