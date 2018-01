Spunta infatti un dettaglio che fa dedurre che l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni sarà esclusa... l'attrice al momento è in vacanza all’estero e, se questa cosa fosse vera, l’ex concorrente del Grande Fratello non sarebbe comunque in grado di verificarla, se non al suo rientro.

Mediaset sembra intenzionata a produrre un nuovo sequel dimaci sarà? Sembrerebbe che l'attrice rischi di essere tagliata fuori dalla prossima stagione della fiction di Canale 5.