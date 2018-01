Ex vittima di un prete accusa Papa Francesco : Perchè ha fatto scadere la Commissione anti abusi?

Marie Collins chiedeva venisse istituito una specie di tribunale per i vescovi insabbiatori, coloro che avevano dato copertura ai preti pedofili per evitare scandali (un po' quello che aveva fatto il cardinale Law a Boston). «Al momento la Commissione è solo sulla carta, un nome vuoto, perchè di fatto non è stato ancora nominato nessun membro», afferma tramite Twitter la Collins. Il Papa alla fine di dicembre ha assicurato il cardinale O'Malley, presidente della Commissione, che la struttura avrebbe continuato a lavorare come prima.





Padre Hans Zoellner, il gesuita della Gregoriana in prima linea sul tema degli abusi, ripete che le nomine sono ancora al vaglio e che la struttura continuerà il lavoro di sempre. Chi ne farà parte resta un mistero e padre Zollner non si vuole sbilanciare. Di fatto la Commissione voluta da Bergoglio come simbolo del cammino fatto in merito alla tolleranza zero comincia a fare riflettere. Prima dell'addio della Collins un'altra vittima, Peter Saunders aveva sbattuto la porta e se ne era andato polemicamente accusando persino Papa Francesco di avanzare lentamente e senza troppa convinzione.

Roma, Città del Vaticano:, ex vittima di un prete punta il dito questa volta controper avere fattoper la Tutela dei Minori senza avere ancora provveduto a rinnovarla e a nominare nuovi membri. La Collins è una mite signora irlandese,, e da anni impegnata in una complicata battaglia perchè la Chiesa possa dotarsi al suo interno di una maggiore consapevolezza di questa piaga, a cominciare dai danni che subiscono per sempre i bambini abusati. Nel 2014 fu chiamata a fare parte della Pontificia Commissione (scaduta il 17 dicembre) ma poi da quell'incarico si è dimessa con una lunga scia di polemiche dopo avere misurato troppe omissioni da parte della struttura centrale della curia.