Si chiama Aquapetra Resort & Spa | scoprite la nostra esperienza

Notizia in breve

Un incendio ha danneggiato una struttura ricettiva nel Sannio beneventano. Le fiamme sono divampate durante la notte, causando danni all’edificio e alle attrezzature interne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La struttura, nota come Aquapetra Resort & Spa, è stata temporaneamente chiusa.