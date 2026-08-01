Si chiama Aquapetra Resort & Spa | scoprite la nostra esperienza
Un incendio ha danneggiato una struttura ricettiva nel Sannio beneventano. Le fiamme sono divampate durante la notte, causando danni all’edificio e alle attrezzature interne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La struttura, nota come Aquapetra Resort & Spa, è stata temporaneamente chiusa.
IL DIALOGO tra il passato, il presente e il futuro presso l’ Aquapetra Resort & Spa è un flusso ininterrotto. Il prima racconta di uno spicchio di Campania, il Sannio beneventano, dove imperversano le janare. Streghe dispettose, avvezze a trasformarsi in vento per intrufolarsi sotto le soglie delle porte. Presenze di casa anche qui, alle pendici del Monte Pugliano, dove ciuffi di iperico fanno capolino tra le radici di lecci, querce e aceri, i muri a pietra di epoca sannitica, le spettacolari doline carsiche. Il presente parla di un luxury relais che oggi conta quattro stelle, 50 camere, un ristorante – La locanda del borgo – coordinato dallo chef Luciano Villani e dal 2017 rischiarato da una stella Michelin. 🔗 Leggi su Amica.it
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