L’Asp Valsasino di San Colombano al Lambro riceverà dalla Regione 2,45 milioni di euro destinati al risanamento economico. La somma garantirà la continuità dei servizi e la conservazione di 60 posti di lavoro. La decisione segue il dissesto dell’RSA, che aveva portato a preoccupazioni sulla gestione e la sostenibilità del servizio. La Regione ha approvato il finanziamento per sostenere il ripristino delle condizioni finanziarie dell’ente.

L’Asp Valsasino di San Colombano al Lambro riceverà dalla Regione 2,45 milioni per il risanamento economico: garantiti servizi e 60 posti di lavoro. Una boccata d’ossigeno, da 2 milioni e 450 mila euro, per mettere in sicurezza i conti dell’Azienda servizi alla persona Valsasino e assicurare continuità ai servizi della storica struttura assistenziale di San Colombano al Lambro. Il contributo straordinario, stanziato da Regione Lombardia, consentirà di azzerare il pesante disavanzo accumulato dall’ente, aprendo una nuova fase di risanamento economico e gestionale. Gli ultimi anni, infatti, sono stati piuttosto difficoltosi per questa realtà che ora, finalmente, avrà respiro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il dissesto dell’Rsa. Arrivano i fondi. Asp Valsasino salva

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