Il regista di Human Centipede ha annunciato che il suo prossimo film sarà l’ultimo, a causa di una diagnosi di sclerosi multipla. Dopo aver diretto la trilogia di opere estreme, ha deciso di smettere con il cinema. La notizia è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul nuovo film. La decisione arriva dopo anni di carriera caratterizzata da film controversi e discussi.

Dopo una carriera che ha diviso pubblico e critica con opere estreme come la trilogia di Human Centipede, Tom Six ha annunciato quello che definisce il suo ultimo progetto cinematografico. Tom Six ha annunciato che The End of Tom Six sarà il suo ultimo film. Il regista di Human Centipede racconta per la prima volta la sua lunga lotta contro la sclerosi multipla e gli anni trascorsi in isolamento, mentre attribuisce parte del peggioramento della sua salute alle difficoltà incontrate nel distribuire The Onania Club. La rivelazione sulla malattia Dopo una carriera che ha diviso pubblico e critica con opere estreme come la trilogia di The Human Centipede, Tom Six ha annunciato quello che definisce il suo ultimo progetto cinematografico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Human Centipede, il regista Tom Six lascia il cinema con un ultimo film: colpa della sclerosi multipla

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The Human Centipede Trilogy | Official Trailer [4K]

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