Tom Holland ha cambiato look grazie a un nuovo modo di valorizzare i suoi ricci naturali, senza aver fatto un taglio. L’attore ha mostrato la sua capigliatura sui social, evidenziando uno stile più naturale e in ordine. Non sono stati annunciati interventi di salone o tagli recenti, ma solo un nuovo modo di portare i ricci. La modifica si nota nelle immagini condivise, dove i capelli appaiono più definiti e curati rispetto al passato.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Tom Holland ha forse un nuovo taglio di capelli? Gli utenti di Reddit, da qualche settimana a questa parte, sono convinti che sia proprio così. Durante il tour promozionale di Odissea, e ora anche durante la promozione di Spider-Man: Brand New Day, i capelli dell’attore sono apparsi decisamente diversi. Le onde morbide e pettinate all’indietro hanno lasciato il posto a un look meno strutturato, riccio e più arruffato. Forse i mesi per mare alla ricerca di Ulisse gli hanno fatto smettere di usare lo spray anti-crespo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tom Holland non ha un nuovo taglio, ha solo imparato a valorizzare i suoi ricci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tom Holland Incontra Un Hater Di Spider-Man

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tom Holland ha indossato solo un modello di stivali nel press tour di Odissea

Leggi anche: Tom Holland ha indossato solo un modello di stivali per tutto il press tour di Odissea

Temi più discussi: Spider-Man in love: Zendaya e Tom Holland, dieci anni di amore e ragnatele; Tom Holland, da Telemaco nell'Odissea a Spider-Man: è l'estate dell'antimacho gentile (che ha sposato Zendaya); Il candore di Tom Holland: Alcuni miei vecchi film? Meglio non vederli; Spider-Man: Brand New Day, la nostra recensione: Tom Holland, Amleto con il senso di ragno.

ZeroCalcare che incorona Tom Holland il primo vero Spider Man cinematografico, quest’uomo è sempre dalla parte giusta della storia. PS: Gazzoli che fa le mosse a terra e non dice per la prima volta in vita sua ci sta mi ha destabilizzato non poco. x.com

Opinione impopolare: Tom Holland e Zendaya non sanno recitare reddit

Ho paura di essere dimenticato: Tom Holland svela il suo timore più grande, ma Zendaya lo gela. Poi distrugge il mito della tuta di Spider-ManL'attore presenta Spider-Man: Brand New Day e confessa la paura che lo inquieta. Zendaya replica con una visione opposta, poi spunta il retroscena sul costume. libero.it

Spider-Man Brand New Day ha corso un rischio, Tom Holland: Ci avevano cambiato il filmTom Holland ha raccontato che, per i troppi feedback dalle proiezioni di test, una delle versioni di Spider-Man Brand New Day era irriconoscibile e non piaceva più a nessuno. Fortunatamente è stata ce ... msn.com