Il Parlamento europeo ha approvato una norma che vieta alle compagnie aeree di far pagare supplementi per far sedere i bambini sotto i 14 anni accanto ai genitori. La nuova regola obbliga le compagnie a garantire gratuitamente un sedile vicino all’adulto che accompagna il minore. La misura entrerà in vigore a partire da una data ancora da definire.

Niente più supplementi per sedersi sui voli accanto ai genitori. Il Parlamento Europeo ha dato il via libera a una nuova regola sui diritti dei passeggeri: le compagnie aeree dovranno garantire gratis, ai bambini sotto i 14 anni, un sedile vicino all’adulto che li accompagna. Una decisione che eviterà brutte sorprese, come di recente raccontato da una donna inglese al Daily Mail, una volta completata la prenotazione dei viaggi. La norma, però non è ancora operativa. Prima dell’entrata in vigore servirà l’approvazione formale del Consiglio dell’Unione Europea, poi le compagnie avranno un anno per adeguarsi. La regola, dunque, non scatterà prima della fine del 2027. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Niente più supplementi per far sedere i bambini accanto ai genitori in aereo, via libera del Parlamento europeo: ecco quando entrerà in vigore

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