Nella settima puntata di Temptation Island, in programma il 27 luglio, ci sarà una proposta di matrimonio. La puntata vedrà anche il ritorno di due coppie che avevano partecipato in precedenza. La trasmissione, che ha registrato record di ascolti, prosegue con altri episodi programmati per il 28 e il 29 luglio. La serie continua a seguire il percorso delle coppie nel tentativo di mettere alla prova i loro sentimenti.

Dopo l’ennesimo record di ascolti, Temptation Island torna con il suo settimo appuntamento lunedì 27 luglio, il primo della settimana, visto che il viaggio nei sentimenti delle coppie di questa edizione continuerà anche martedì 28 e mercoledì 29 luglio. Anche in questa puntata ad attendere gli spettatori ci saranno colpi di scena e decisioni cruciali per i protagonisti rimasti nei villaggi, tra nuovi falò di confronto, una proposta di matrimonio e il ritorno di due coppie. Temptation Island, le anticipazioni del 27 luglio. Diamante e Bernardette fino a ora erano rimasti ai margini, ma dalla scorsa puntata finalmente la coppia ha cominciato ad avere lo spazio che merita. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island, anticipazioni della settima puntata: una proposta di matrimonio e il ritorno di due coppie

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