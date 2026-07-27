Il ponte di ferro tra Sesto Calende e Castelletto Ticino è stato riaperto dopo una settimana di chiusura. I residenti desiderano anche ripristinare il servizio del battello sul fiume e sono disposti a pagare il biglietto per usufruirne. La chiusura del ponte si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì.

Sesto Calende (Varese), 27 luglio 2026 – Si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì la settimana di chiusura del ponte sul Ticino tra Sesto Calende e Castelletto Ticino. Con la riapertura del viadotto, la viabilità è tornata alla normalità e si è conclusa anche l'esperienza del servizio di trasporto fluviale attivato come misura compensativa insieme al pedaggio autostradale gratuito. Un'iniziativa che ha riscosso un successo superiore alle aspettative, tanto da spingere molti cittadini a chiederne il mantenimento anche oltre l'emergenza. Nel corso della settimana il battello ha trasportato complessivamente 3.785 passeggeri, facendo la spola tra i due moli sulle sponde del Ticino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto Calende, riapre il ponte di ferro. Ma i residenti vogliono anche il battello: disposti a pagare il biglietto

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