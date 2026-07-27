Quattro persone di nazionalità straniera sono state fermate dalla Polizia di Stato nella Val di Susa nell’ambito di un’operazione contro il gruppo antagonista noto come Blocco Nero. La polizia ha effettuato un sopralluogo con la presenza di rappresentanti del governo. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire eventuali coinvolgimenti e attività illegali del gruppo. Nessun dettaglio sulle identità o sulle accuse specifiche è stato reso noto.

Quattro antagonisti di nazionalità straniera sono stati fermati dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino nell’ambito delle indagini sui disordini che si sono verificati sabato pomeriggio nei pressi dei cantieri Tav in Val di Susa, quando diverse centinaia di manifestanti, travisati, con indosso indumenti neri e maschere antigas, hanno assaltato i cantieri della Tav attaccando le forze dell’ordine poste a protezione delle aree. I quattro sarebbero riconducibili all’area del cosiddetto Blocco Nero, le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, ancora non si conoscono le contestazioni. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa: sono arrivati all’aeroporto di Torino Caselle, da dove si stanno spostando in valle in elicottero. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Scontri in Val di Susa, fermati quattro presunti appartenenti al Blocco Nero. Sopralluogo di Meloni e Piantedosi

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