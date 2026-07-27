racconto di una notte batte alberto angela bene le iene e la formula 1

Notizia in breve

Su Rai1, “Noos – L'Avventura della Conoscenza” condotto da Alberto Angela ha registrato una media di 1 milione 200 mila spettatori. Le Iene hanno ottenuto circa 2 milioni 300 mila, mentre la gara di Formula 1 ha raggiunto 4 milioni 500 mila telespettatori. I dati Auditel di domenica 28 giugno 2026 indicano queste cifre come i principali risultati della serata.