Racconto di una notte batte Alberto Angela Bene Le Iene e la Formula 1

Da iltempo.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Rai1, “Noos – L'Avventura della Conoscenza” condotto da Alberto Angela ha registrato una media di 1 milione 200 mila spettatori. Le Iene hanno ottenuto circa 2 milioni 300 mila, mentre la gara di Formula 1 ha raggiunto 4 milioni 500 mila telespettatori. I dati Auditel di domenica 28 giugno 2026 indicano queste cifre come i principali risultati della serata.

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Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, domenica 28 giugno 2026, vedono su Rai1 Noos – L'Avventura della Conoscenza con Alberto Angela fermarsi a una media di 1.432.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte vince invece la serata con una media di 1.685.000 spettatori e uno share del 16.3%. Su Rai2 Juventus – Primo Amore diverte 523.000 spettatori (3.8%). Su Italia1, dopo l'anteprima (554.000 – 3.8%), Le Iene presentano: Il Verdetto conquista 825.000 spettatori con il 7.5% mentre su Rai3, dopo la presentazione (393.000 – 2.7%), la replica di Che Ci Faccio Qui sigla 499.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Compagni di scuola intrattiene 781. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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