Il Pride di Berlino è stato colpito da un attentato attribuito a un sospetto islamista, secondo fonti ufficiali. Alcuni esponenti politici di sinistra hanno invece indicato l’estrema destra come possibile responsabile. L’attacco ha coinvolto manifestazioni e partecipanti al corteo, senza segnalare vittime. La polizia sta indagando per chiarire le responsabilità e le motivazioni dell’attentato. La questione della sicurezza durante eventi pubblici rimane al centro delle discussioni.

Il Pride di Berlino è stato preso di mira da un attentatore islamista, anche se a sinistra c’è chi si è affrettato a dare la colpa “all’estrema destra”. Paola Concia, ex parlamentare del Pd e attivista Lgbt, è stata intervistata da Il Giornale per parlare dell’accaduto: « Una settimana fa al Pride di Francoforte, dove ero con mia moglie, un ragazzo gay alla parata portava un cartello con scritto: “Islamismo e omosessualità non sono compatibili. Quando finalmente la politica reagirà?”. Credo che in quella fotografia ci sia già la risposta. Se un Pride diventa un bersaglio, significa che non viene colpita soltanto una manifestazione, ma un simbolo di libertà, di uguaglianza e di diritti civili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paola Concia: “L’attentato a Berlino? Donne e omosessuali vengono spesso aggrediti dagli islamisti”

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