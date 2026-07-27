Netanyahu accusa Mamdani di alimentare l’odioe lancia la campagna per screditare il sindaco di New York

Il premier israeliano ha accusato un attivista di alimentare l’odio e ha avviato una campagna per screditare il sindaco di New York. La tensione negli Stati Uniti aumenta in vista dell’arrivo di Netanyahu, previsto per martedì 28 luglio. Durante la visita, incontrerà il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca e parteciperà al funerale di un senatore. Non ci sono altri dettagli sui motivi delle accuse o sulle reazioni degli interessati.

Sale la tensione negli Usa in vista dell’arrivo del premier israeliano Benjamin Netanyahu che domani, martedì 28 luglio, dovrebbe incontrare il presidente Donald Trump alla Casa Bianca e partecipare al funerale del senatore Lindsey Graham. È previsto il ritorno in Israele giovedì. Netanyahu ha inoltre dichiarato di voler andare a New York in settembre per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sfidando il sindaco Zohran Mamdani (che lo ha definito non benvenuto e ha chiesto l’applicazione del mandato di arresto della Cpi ) e il mandato stesso della Corte Penale Internazionale che pende su di lui. Ed è proprio contro Mamdani che ora si... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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