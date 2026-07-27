Andrea Pirlo ha annunciato sui social di non essere più considerato il candidato per diventare il nuovo allenatore della nazionale. In precedenza, Maldini e Leonardo avevano scelto lui per guidare la squadra, ma la scelta è stata influenzata dalla questione legata a uno sponsor russo, che ha causato un rallentamento nelle decisioni. Pirlo ha specificato che il suo lavoro riguarda esclusivamente aspetti tecnici e non rientra in ambiti politici.

Tramite i suoi profili social Andrea Pirlo ha confermato di non essere più il candidato al ruolo di ct della Nazionale. Maldini e Leonardo lo avevano scelto per guidare il nuovo corso ma il caso dello sponsor russo Fonbet ha frenato Malagò. "Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto di mantenere il silenzio, ma dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato della panchina della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti". Pirlo continua riprendendo sostanzialmente quanto aveva già scritto: "Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nazionale, Pirlo conferma: "Ho appreso di non essere più il candidato al ruolo di ct, il mio è lavoro, non politica"

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