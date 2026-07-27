Le autorità statunitensi hanno deportato in Kenya Daniel Ogama Adongo, ex giocatore della NFL e primo atleta keniano a partecipare nel massimo campionato di football americano. La decisione è stata presa per violazioni delle norme sull'immigrazione e per precedenti penali. Adongo era stato coinvolto in questioni legali e ora si trova nel suo paese d'origine. La deportazione è avvenuta senza ulteriori dettagli sulle procedure o altri coinvolgimenti.

Le autorità statunitensi hanno deportato in Kenya l'ex giocatore della National Football League (Nfl) Daniel Ogama Adongo, primo atleta keniano a disputare partite nel massimo campionato professionistico di football americano, per violazioni delle norme sull'immigrazione e precedenti penali., Secondo quanto reso noto dall'Immigration and Customs Enforcement (Ice) e ripreso dai media keniani, Adongo, 37 anni, è stato rimpatriato lo scorso 20 giugno dopo che un giudice dell'immigrazione aveva disposto la sua espulsione nel marzo scorso. Le autorità sostengono che l'ex promessa degli Indianapolis Colts fosse rimasto negli Stati Uniti dopo la scadenza del visto nel 2016 e che negli anni successivi fosse stato arrestato più volte con accuse tra cui intimidazione aggravata, percosse e disturbo della quiete pubblica. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'ICE deporta Daniel Ogama Adongo, primo keniano a giocare nella NFL

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ICE DEPORTS FORMER NFL PLAYER DANIEL OGAMA ADONGO AFTER HE OVERSTAYED

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