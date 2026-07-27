Il Comune di Ginosa ha approvato ufficialmente il riconoscimento del Samudaripen, il genocidio dei Rom e Sinti avvenuto durante il nazismo. Il 2 agosto sarà dedicato alla Giornata della Memoria di Rom e Sinti, con una cerimonia pubblica. La decisione è stata presa durante una seduta del Consiglio comunale, che ha approvato all’unanimità il provvedimento. La città si unisce così ad altre amministrazioni italiane nel ricordare questa pagina tragica.

Tarantini Time Quotidiano Da quest’anno anche Ginosa celebrerà ufficialmente la Giornata della Memoria di Rom e Sinti. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera con cui viene riconosciuto il Samudaripen, il genocidio delle comunità romanì perpetrato durante il nazifascismo, fissando al 2 agosto la ricorrenza annuale dedicata al ricordo delle vittime. Il provvedimento trae origine da un percorso avviato nelle aule scolastiche. A promuovere l’iniziativa sono stati gli studenti della classe 1ª F del plesso San Giovanni Bosco dell’Istituto Comprensivo “G. Calò – G. Deledda – S.G. Bosco”, che, nell’ambito delle attività di Educazione civica e del progetto “Io, tu, noi: viaggio tra diritti, culture e inclusione”, hanno approfondito la storia del popolo romanì e le persecuzioni subite durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Il Comune di Ginosa riconosce il Samudaripen: il 2 agosto sarà la Giornata della Memoria di Rom e Sinti

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