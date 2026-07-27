donnarumma partner strategico del nuovo fondo polis dedicato ai data center

Stefano Donnarumma è stato annunciato come partner strategico per un nuovo fondo immobiliare dedicato ai data center. Il fondo è stato promosso da Polis, una società controllata da LBO France e partecipata da BPER e Intesa Sanpaolo. La collaborazione riguarda l’ambito degli investimenti in strutture di data center e si inserisce in un progetto di sviluppo immobiliare specializzato.

Stefano Donnarumma sarà partner strategico del nuovo fondo immobiliare dedicato ai data center promosso da Polis, società controllata da LBO France e partecipata da BPER e Intesa Sanpaolo. L'iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso strategico volto a intercettare la crescita delle infrastrutture digitali in Italia, valorizzando competenze industriali maturate nella gestione di grandi reti e programmi di investimento nei settori energetico, ferroviario, aeroportuale e delle utility. “Metto a disposizione dei capitali privati un'esperienza maturata nella gestione delle grandi infrastrutture italiane, continuando a lavorare per lo sviluppo del Paese con investimenti che hanno ricadute sulla collettività” - dichiara Stefano Donnarumma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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