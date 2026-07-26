Un ristoratore di Polignano a Mare, affetto da Sla, ha scritto sui social di non voler morire e di chiedere un'assistenza dignitosa. Nei giorni precedenti, alcune sue dichiarazioni erano state interpretate come una richiesta di fine vita. L'uomo ha chiarito di non avere intenzione di morire, ma ha sottolineato la necessità di un supporto adeguato. La sua comunicazione si è concentrata sulla richiesta di un'assistenza rispettosa della sua condizione.

«Non ho nessuna intenzione di morire». Lo chiarisce con un nuovo post pubblicato sui social Pasquale «Tuccino» Centrone, noto ristorante di Polignano a Mare, in provincia di Bari, da diversi anni affetto da Sla, dopo che nei giorni scorsi le sue parole erano state interpretate come una richiesta di fine vita. Il tema su cui Centrone chiede aiuto alle istituzioni è, invece, quello legato alla continuità dell'assistenza domiciliare per chi è costretto a vivere nelle sue condizioni fisiche. «E' questo quello che io voglio - scrive -. Non ho nessuna intenzione di morire, quindi pensate a quello che dite scrivendo su di me.... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - «Non voglio morire, chiedo solo un'assistenza dignitosa». Il ristoratore dei vip Tuccino Centrone torna sulla sua battaglia

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