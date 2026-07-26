A 21 chilometri dall’arrivo, il gruppo principale si mantiene compatto, con alcuni corridori in evidenza. La squadra Decathlon sta spingendo per riavvicinare Kooij, che si trova in una posizione avanzata. In testa ci sono Pogacar, Van Der Poel, Evenepoel e Pedersen, mentre il gruppo si mantiene a circa 10 secondi di distanza. La corsa prosegue senza grandi scossoni, con i favoriti ancora tutti in lotta per la vittoria di tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Mancano 21 km al traguardo. 19.27 La Decathlon sta tirando il gruppo per riportare Kooij nel gruppo di testa. 19.26 Il gruppo nel quale si trova Isaac Del Toro naufraga a 2’38” dalla testa della corsa. 19.25 Evenepoel si è riportato sui due battistrada, Pedersen paga solo 4?. 19.24 Pogacar e Van Der Poel scollinano insieme. 19.23 Parte lo sloveno! A ruota Van Der Poel e Pedersen. 19.22 Tim Wellens prende in testa la salita: attaccherà Pogacar? 19.20 Iniziato il penultimo giro del circuito: ci sarà qualche attacco verso Montmartre? 19.17 Nella testa della corsa non ci sono Isaac Del Toro, Lenny Martinez, Juan Ayuso e Tom Pidcock: il loro ritardo è di 47?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar, Van Der Poel, Evenepoel e Pedersen al comando. Gruppo a 10?

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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