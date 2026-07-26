LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Azparren e Guernalec al comando con 30? sul gruppo

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Azparren e Guernalec sono in testa con 30 secondi di vantaggio sul gruppo. Attualmente il gruppo sta affrontando i tre giri lunghi del circuito, che include la salita della Côte de la Butte Montmartre. La corsa prosegue senza ulteriori variazioni significative fino a questo momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Il gruppo ha iniziato i tre giri lunghi del circuito, dove affronteranno la Côte de la Butte Montmartre. 18.56 La media oraria della prima ora di corsa è di 39,4 kmh. 18.53 I due battistrada hanno un margine di 29?. 18.50 Attaccano Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Thibault Guernalec (TotalEnergies). 18.47 Mancano 56 km al traguardo. 18.44 Il francese della Lotto Intermarché viene ripreso dal gruppo. 18.41 Veistroffer vince l’ultimo sprint intermedio di questo Tour de France. Con la maglia verde già assegnata, in gruppo nessuno scatta per le posizioni di rincalzo. 18.38 Manca 1,5 km allo sprint intermedio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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