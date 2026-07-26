Un regista ha dichiarato che il cinema gli ha dato molto, ma anche tolto altre cose. In un’intervista, ha spiegato che alcuni registi si concentrano sulla tecnica, mentre altri, come lui, traggono ispirazione dalla propria vita. Ha sottolineato che nei suoi film non ci sono certezze o formule predefinite, e nelle sue parole si percepisce un approccio aperto e personale alla narrazione cinematografica.

Ci sono registi che raccontano il cinema attraverso la tecnica e altri che lo raccontano attraverso la vita, come Giuseppe Piccioni. Nelle sue parole, come nei suoi film, non ci sono mai certezze granitiche o formule da consegnare agli altri. Ci sono piuttosto domande, esitazioni, contraddizioni. C’è la consapevolezza che ogni scelta, anche quella artistica, porta con sé qualcosa che si conquista e qualcosa che inevitabilmente si perde. Per questo il suo cinema, da Il grande Blek a Fuori dal mondo, da Luce dei miei occhi fino ai lavori più recenti, ha sempre guardato ai personaggi prima che agli eventi, alle fragilità prima delle risposte, ai silenzi prima delle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Piccioni, l’intervista al regista: “Il cinema mi ha dato tutto, ma mi ha anche tolto molto?

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