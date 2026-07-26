Formazioni ufficiali Karlsruher Inter le scelte di Chivu per l’amichevole | dal 1? Stankovic Bovio e Marello

Per la seconda amichevole stagionale, l’allenatore ha deciso di schierare dal primo minuto Stankovic, Bovio e Marello. La formazione ufficiale del Karlsruher Inter comprende anche altri giocatori, mentre alcuni titolari sono stati risparmiati o posizionati in panchina. La partita si è svolta con queste scelte, senza ulteriori variazioni rispetto alla formazione annunciata.

di Paolo Moramarco Formazioni ufficiali Karlsruher Inter, le scelte di Chivu per la seconda amichevole: dal primo minuto Stankovic e i due giovani Bovio e Marello. L’ Inter di Cristian Chivu affronta il primo test significativo della stagione al BBB Wildparkstadion, in Germania, contro il Karlsruher SC. La partita rappresenta un’occasione per il tecnico nerazzurro di valutare le indicazioni raccolte durante il ritiro di Donaueschingen, in un organico ancora in costruzione. Dall’altra parte, i tedeschi approfittano della sfida per salutare i propri tifosi prima dell’inizio della nuova stagione di Zweite Bundesliga, in programma tra due settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

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