Il primo tempo tra Standard Liegi e Juventus si è concluso con un pareggio senza reti. La partita, valida come secondo test amichevole pre-campionato, si è giocata senza cambi di risultato fino all’intervallo. La sintesi, le azioni e la moviola saranno disponibili nelle prossime ore, mentre il risultato rimane sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti.

di Marco Baridon Standard Liegi Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo test amichevole pre-campionato. Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juve scende in campo nella seconda amichevole pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Standard Liegi Juve 0-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 43? ANCORA KALULU, CROSS ERRATO PERO’ – Funziona l’asse tra Kalulu e Licina. Il tedesco lancia il terzino, che fa tutto il campo ma poi non calibra bene il cross e lo regala allo Standard Liegi. 38? KALULU RECUPERA E DISEGNA IN AREA – Gran break del francese, Licina lo lancia in profondità e Pierre arriva al cross dal fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Standard Liegi Juve 0-0 LIVE: equilibrio nei primi 45? INTERVALLO

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