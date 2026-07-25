Durante la tappa del Tour de France 2026 di oggi, undici ciclisti sono rimasti in testa, tra cui un corridore con il cognome Piganzoli. Il gruppo principale ha superato i quattro minuti di vantaggio rispetto al resto dei partecipanti. A metà pomeriggio, un altro ciclista si è staccato dal gruppo di testa, riducendo il numero di atleti in fuga. La classifica generale continua a essere aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.50 Braz Afonso si è staccato dal gruppo di testa. 13.47 Ricordiamo la composizione della testa della corsa: Juan Ayuso (Lidl-Trek), Richard Carapaz e Ben Healy (EF Education-EasyPost), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Davide Piganzoli e Sepp Kuss (Team Visma Lease a Bike), Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe), Thymen Arensman e Tobias Foss (Netcompany INEOS), Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) e Clement Braz Afonso (Groupama-FDJ United). 13.44 Anche Valentin Paret-Peintre perde contatto dal gruppo di testa. 13.41 Il vantaggio dei battistrada è di 3’52” sul gruppo maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: undici uomini al comando, c’è Piganzoli. Gruppo oltre i 4?

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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